Kariyerinin son maçında hiç istemeyeceği bir şey oldu

Serie A'da 2024/25 sezonunun son haftası iki maçla başladı. Haftanın açılışında Napoli-Cagliari ve Como-Inter maçları oynandı. Evinde 2-0 kazanan Napoli, tarihinin dördüncü şampiyonluğunu ilan etti. Inter, deplasmanda kazansa da bu sonuç şampiyonluk için yetmedi.

SON MAÇINI TAMAMLAYAMADI

İtalya Serie A ekibi Como'nun 42 yaşındaki kalecisi Pepe Reina, futbol kariyerini Inter maçıyla noktaladı. Inter karşılaşmasına ilk 11'de başlayan deneyimli kaleci, ilk yarıda gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Futbolculuk kariyerinin son maçında takımını 10 kişi bırakan Reina, mücadeleyi tamamlayamadan kenara geldi. Maçın ardından Como'da futbolcular ve taraftarlar Pepe Reina'ya veda etti.