Karmen Aksoy Ameliyat Oldu - Son Dakika
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Karmen Aksoy Ameliyat Oldu

23.06.2026 11:15
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Karmen Aksoy, ön çapraz bağ yaralanması sonrası ameliyat edildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Türk Hava Yolları Kulübünde forma giyen orta oyuncu Karmen Aksoy'un ameliyat edildiği duyuruldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasında, "Oyuncumuz Karmen Aksoy, Türkiye-Belçika karşılaşmasında yaşadığı ön çapraz bağ yaralanmasının ardından Acıbadem Taksim Hastanesi'nde TVF Sağlık Ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci başlatılmış olup sahalara dönüşü sağlık ekibimizin gözetiminde, iyileşme sürecine bağlı olarak planlanacaktır." denildi.

22 yaşındaki voleybolcu, milli takımın FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Belçika ile oynadığı maçın ilk setinde sakatlanarak sahayı terk etmişti.

Kaynak: AA

Ameliyat, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karmen Aksoy Ameliyat Oldu - Son Dakika

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