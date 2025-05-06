Kars'ta BAL Takımı 10 Mayıs'ta Belirlenecek - Son Dakika
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Kars'ta BAL Takımı 10 Mayıs'ta Belirlenecek

Kars, 2025-2026 sezonunda BAL Ligi temsilcisini 10 Mayıs 2025'te düzenlenecek baraj müsabakasında belirleyecek.

06.05.2025 12:30
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Kars'ta 2025-2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde yer alacak takım 10 Mayıs 2025 tarihinde oynanacak.

Kars, 2025-2026 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) için kritik bir karşılaşmaya sahne olmaya hazırlanıyor.

Kars Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tuncay Altunterim, Kars'ı BAL Ligi'nde temsil edecek takımın belirleneceği baraj müsabakasının 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacağını açıkladı.

Kars 36 Spor ile Kars Gücü Spor arasında oynanacak olan önemli mücadele, saat 13.00'te Kars Sentetik Atletizm Sahası'nda (Şehir Stadyumu) başlayacak. Karşılaşmanın galibi, 2025-2026 sezonunda Kars'ı Bölgesel Amatör Lig'de temsil etme hakkı kazanacak.

Altunterim, müsabakanın fair-play ruhu içinde geçmesini dileyerek, her 2 kulübe de başarılar diledi.

Sporseverleri bu heyecan dolu karşılaşmayı tribünlerden izlemeye davet eden Altunterim, "Tüm halkımızı takımlarımıza destek olmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kars'ta BAL Takımı 10 Mayıs'ta Belirlenecek - Son Dakika

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