Kars'ta short track sporcuları olimpiyata hazırlanıyor, altyapıda 300 sporcu var - Son Dakika
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Kars'ta short track sporcuları olimpiyata hazırlanıyor, altyapıda 300 sporcu var

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Kars\'ta short track sporcuları olimpiyata hazırlanıyor, altyapıda 300 sporcu var
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Kars\'ta short track sporcuları olimpiyata hazırlanıyor, altyapıda 300 sporcu var
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Kars'ta short track sporcuları, olimpiyat madalyası hedefiyle Yarı Olimpik Buz Pateni Pisti'nde antrenman yapıyor. İl Müdürü Mehmet Başköylü, altyapıda yaklaşık 300 sporcunun yetiştirildiğini ve ilk Kış Olimpiyatları'nda Kars'a madalya getirileceğine inandığını söyledi.

Kars'taki buzun üzerinde saniyelerle yarışan sürat patenci (short track) genç sporcular, keskin virajları hızla dönerek olimpiyat hayallerine ulaşmak için sıkı hazırlık yapıyor.

Kentteki Yarı Olimpik Buz Pateni Pisti'nde short track antrenmanlarını sürdüren geleceğin buz yıldızları, milli formayı giymek ve uluslararası arenada madalya kazanmak için yoğun tempoda çalışıyor.

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tesiste bir araya gelen sporcular, antrenörleri eşliğinde buz üzerinde hız, denge, dayanıklılık ve teknik çalışmalar gerçekleştiriyor. Kimi ilk madalyasının heyecanını yaşarken kimi de milli takıma seçilmenin hayalini kuruyor.

Genç sporcular, her antrenmanda derecelerini geliştirerek hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, AA muhabirine, kentte buz sporlarına yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, yaklaşık 300 sporcunun altyapıda yetiştirildiğini söyledi.

Başköylü, geleceğin buz yıldızlarının antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü dile getirerek, "Şu anda olimpik anlamda short trackta ciddi bir antrenman metoduyla, çalışma sistemiyle olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Altyapıdan gelen ciddi sporcularımız var. Geçen hafta yine federasyonumuzun faaliyet programında madalya alan sporcularımız var. Hızla ilerliyoruz, buz sporları alanında Kars da artık 'varım' diyor. Altyapıdan gelen yaklaşık 300 kişilik bir sporcu grubumuz var. Buz pateni, buz hokeyi ve curlingde oldukça aktifiz." dedi.

Kars'ın önemli sporcular yetiştirdiğini anlatan Mehmet Başköylü, "Şu anda milli takım seviyelerine yaklaşan sporcularımız var. Bizim mesafe, kota yarışlarımız var. Her geçen gün saniyelerimiz azalıyor. Kars bu faaliyetlerde çok yeni olmasına rağmen bölge sporcularının bu alana çok yetenekli olduğunu düşünüyoruz. Olimpik olarak da short tracktan çok umutluyuz, ilk Kış Olimpiyatları'nda sporcularımızın Kars'ımıza madalya getireceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Bu işin zirvesi Erzurum ve Kars'tır"

Antrenör Gülçin Evgi de short track branşında sporcu yetiştirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızın daha da başarılı olmasını istiyoruz. Şu anda da zaten ileri derecede bir başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz. İlk madalyamızı da geçen hafta aldık. Umarım sporcularımız daha da ileriye götürürüz. Başarılı bir şekilde milli sporcu, olimpik sporcu yetiştiririz. Bu işin zirvesi Erzurum ve Kars'tır. Umarım çocuklarımızla yarışmalarda güzel başarılar elde ederiz." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Habip İşbaralı, ilk hedefinin milli takıma seçilmek olduğunu dile getirerek, "İlk hedeflerim milli takımıma çıkabilmek. Öncelikle bir hedef tutturduktan sonra yavaş yavaş hedefimi yükseltmeyi düşünüyorum. Tesis 4 yıldır düzenli bir şekilde aktif, kendini geliştiren bir tesis. Zamanla daha iyi olacağını da düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Zeynep Nisa Güney de yaklaşık 5 yıldır short track sporu yaptığını anlatarak, "Hedeflerim milli sporcu olmak, kademe kademe yükselmek. Bu sporda da kendimi daha çok geliştirmek ve ülkemizin adını gururlandırmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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