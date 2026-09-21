Karşıyaka 3 haftada galibiyet yüzü görmedi, Gaziemirspor derbisine odaklandı

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta geride kalan 3 haftada galibiyetle tanışamayarak 3 puana hasret kaldı.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona istediği başlangıcı yapamadı. İlk hafta Etimesgut Belediyespor'a konuk olan yeşil-kırmızılılar, sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. İkinci haftada İzmir derbisinde Altay'ı ağırlayan Kaf-Kaf, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Son olarak hafta sonu Bursa Yıldırımspor deplasmanına çıkan Karşıyaka, 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Böylece ilk 3 haftada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan yeşil-kırmızılılar, hanesine yalnızca 2 puan yazdırabildi. Henüz galibiyetle tanışamayan Karşıyaka, 3 puana hasret kaldı. Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, bu hafta sonu oynanacak İzmir derbisinde Gaziemirspor'u mağlup ederek hem sezonun ilk galibiyetini almak hem de ligde yeni bir sayfa açmak istiyor.

3 maçta kalesini gole kapatamadı

Karşıyaka, ilk 3 maçın 2'sinde skor üretmesine rağmen kalesini gole kapatmayı başaramadı. İlk hafta Etimesgut Belediyespor karşısında gol bulamayan yeşil-kırmızılılar, ikinci haftada Altay karşısında fileleri havalandırsa da kalesinde gol gördü. Üçüncü haftada da skor üretmeyi başaran Kaf-Kaf, savunmada yine rakibine engel olamadı. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün, Gaziemirspor maçı öncesinde savunma hattıyla özel olarak ilgilenerek oyuncularına gerekli uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adam, bu karşılaşmada hem sezonun ilk galibiyetini almayı hem de savunma sorununu çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

Öte yandan Karşıyaka, ilk 3 maçta kalesinde 4 gol görürken rakip fileleri ise 3 kez havalandırmayı başardı.