Karşıyaka, Teknik Direktör Zafer Uysal'ın yönetiminde üst üste aldığı galibiyetlerle 5. sıraya kadar yükseldi ve liderle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Sezona Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka, ilk 4 haftada alınan başarısız sonuçların ardından deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayırarak takımın başına Zafer Uysal'ı getirdi. Uysal yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan yeşil-kırmızılılar, çıktığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla alt sıralardan kurtulan İzmir temsilcisi, ilk kez play-off hattına yükselirken, lider Etimesgut Spor ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Karşıyaka, bu hafta sahasında Alanya 1221'i mağlup etmesi ve rakiplerinin puan kaybetmesi halinde liderlik koltuğuna oturabilecek.

Uysal'ın puan ortalaması 2.75

Karşıyaka'nın başında ilk maçına 5. haftadaki Kepezspor karşılaşmasıyla çıkan Zafer Uysal, geride kalan 8 maçta 24 puanın 22'sini toplamayı başardı. Bu süreçte maç başına 2.75 puan ortalaması yakalayan 50 yaşındaki teknik adam, TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeşil-kırmızılılara önemli bir çıkış yaşattı. Sezonun ilk 4 haftasında alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılan Burhanettin Basatemür ise 0.50 puan ortalamasında kalmıştı.