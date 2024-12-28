Karşıyaka, Anadolu Efes ile Zirve Yarışımında Belirsizlik İçinde - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, Anadolu Efes ile Zirve Yarışımında Belirsizlik İçinde

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Karşıyaka, mali sorunlar nedeniyle Anadolu Efes karşısında hangi kadroyla mücadele edeceği belirsizliğini yaşıyor. Yabancı oyuncuların maaş ödemeleri yapılmadığı için deplasmana gitmeme kararı aldıkları haberleri geliyor.

28.12.2024 10:58
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BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon sportif olarak çok iyi performans sergilemesine rağmen ana sponsorunu kaybettikten sonra yaşadığı mali sıkıntıları aşamayan Karşıyaka yarın zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden Anadolu Efes'e belirsizlik içinde konuk olacak. İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki yılın son sınavı saat 15.30'da start alacak. Ligde Anadolu Efes, Fenerbahçe, Türk Telekom, Tofaş, Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-Inn etabında Promitheas Patras'la karşılaşacağı zorlu periyotta yine kadrosunun dağılma tehlikesi yaşayan Karşıyaka'da 25 Aralık'taki maaş ödemeleri yapılamayan yabancı oyucular, Anadolu Efes deplasmanına gitmeme resti çekmişti. Kulübe FIBA kanalıyla ihtar çekip serbest kalmayı bekleyen yabancılardan Boutsiele de ayrılma kararı alarak Fransa'ya döneceğini bildirmişti. Daha önce takımın dağılma tehlikesini son anda ödeme yaparak savuşturan yeşil-kırmızılıların Anadolu Efes önüne nasıl bir kadroyla çıkacağı belirsiz. Ligde Karşıyaka 11 maçta 8 galibiyet, Efes ise 9 galibiyet almıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Anadolu Efes ile Zirve Yarışımında Belirsizlik İçinde - Son Dakika

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