Karşıyaka Basketbol Kombineleri Satışa Çıkıyor

Spor

Karşıyaka Basketbol, 2024-2025 sezonu kombine kartlarının bugün 19.12'de satışa çıkacağını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala kombinelerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. En düşük kombine bilet fiyatı 9 bin TL olurken, en paha kombine bilet fiyatı ise 40 bin TL olarak satıştaki yerine almaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Karşıyaka'mızın 2024-25 sezonu kombine kartları Mobilet üzerinden bugün 19.12'de satışa çıkıyor. Kombine kartlarınızı Mobilet mobil uygulamasından veya internet adresi üzerinden satın alabilirsiniz" ifadelerine yerildi.

Kombine bilet fiyatları şu şekilde:

VİP D - VİP C4 - VİP C6: 35 bin TL

VİP A - B - T Tribün: 40 bin TL

Platin - C4-C6: 55 bin TL

Normal Tribün: 9 bin TL

Başkan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Öte yandan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, resmi sosyal medya hesabından biletlerin satış duyuru yapıldıktan sonra açıklamada bulundu. Başkan Ergüllü, "Yenileme yok bu takıma sahip çıkma var. Biletler pahalı olabilir yıl içinde madem rakipler yapıyor biz de yapabilirsek var olabiliriz" ifadelerini kullandı. - İZMİR