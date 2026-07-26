Karşıyaka Basketbol, Nenad Markovic ile Görüşecek - Son Dakika
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Karşıyaka Basketbol, Nenad Markovic ile Görüşecek

Karşıyaka Basketbol, Nenad Markovic ile Görüşecek
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Karşıyaka, Ahmet Kandemir ile devam etmeme kararı aldı ve Nenad Markovic ile anlaşmayı hedefliyor.

Karşıyaka Basketbol, Başantrenör Ahmet Kandemir ile yeniden görüşme yapmama kararı aldıktan sonra rotasını eski çalıştırıcısı Bosna Hersekli Başantenör Nenad Markovic'e çevirdi. İzmir ekibi, Markovic ile kısa süre içinde masaya oturarak anlaşma sağlamayı ve yeniden takımın başına getirmeyi hedefliyor.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da yeni sezon öncesi başantrenör arayışları hız kazandı. Geçtiğimiz sezon takımın ligde kalmasında önemli pay sahibi olan Ahmet Kandemir ile yeniden yola devam etmeme kararı alan yeşil-kırmızılılar, rotasını eski çalıştırıcısı Nenad Markovic'e çevirdi.

İzmir ekibinin, antrenörle kısa süre içinde bir araya gelerek anlaşma sağlamayı hedeflediği öğrenildi. Daha önce 2016-2017 sezonunda Karşıyaka'yı çalıştıran Bosna Hersekli başantrenörün de yeniden İzmir'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin ardından sürecin netlik kazanması bekleniyor.

Öte yandan yeşil-kırmızılı kulüpteki yapılanma çalışmaları da sürüyor. Şube yönetimi, genel menajerlik görevine Selim Çınar'ı getirme kararı alırken, mevcut genel menajer Çağlar Karabulut'un sözleşmesini ise tek taraflı olarak feshetti.

Kaynak: İHA

Ahmet Kandemir, Basketbol, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Basketbol, Nenad Markovic ile Görüşecek - Son Dakika

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