Karşıyaka Basketbol Takımı Uçak Arızası Yaşadı - Son Dakika
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Karşıyaka Basketbol Takımı Uçak Arızası Yaşadı

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Rodos'tan İstanbul'a dönerken uçaktaki arıza nedeniyle otele geri döndü.

31.10.2024 04:46
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Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Kolossos H Hotels'le oynadığı maçın ardından İzmir'e dönmek üzere bindiği uçaktaki arıza nedeniyle otele döndü.

Karşılaşma sonrası Rodos Havalimanı'na giden yeşil-kırmızılı kafileyi İzmir'e götürecek özel uçağın pilotları, yaşanan sorun nedeniyle kalkıştan vazgeçti.

Uçaktan indirilen yeşil-kırmızılı kafile, terminalde beklemeye başladı.

Uçakta yapılan kontrollerin ardından sefer iptal edildi. Yeşil-kırmızılı kafile, bunun üzerine otele döndü.

Geceyi otelde geçirecek yeşil-kırmızılı ekibin gün içinde İzmir'e dönmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Basketbol Takımı Uçak Arızası Yaşadı - Son Dakika

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