Karşıyaka, Bornova'yı 5-0 Yenerek Play-Off'a Hazır

06.04.2026 13:10
Karşıyaka, deplasmanda Bornova 1877'yi 5-0 yenerek Play-Off avantajını sağladı, 63 puana ulaştı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 11'de 7 değişiklik birden yaparak çıktığı deplasman maçında Bornova 1877'yi 5-0 yenerek düşme hattındaki hemşehrisini bitime 2 hafta kala iyice ateşe atan Karşıyaka, Play-Off öncesi formunu da kanıtladı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda rakibini Onur, Mücahit, Ömer Faruk, Alpay ve Murat'ın golleriyle rahat geçen Kaf-Kaf'ta son dönemde yedek kalan oyuncular da Play-Off arifesinde form tuttu. Yedeklerle ter atan Karşıyaka, 63 puana ulaşıp Play-Off'un ilk turunda saha avantajını garantiledi. Yeşil-kırmızılı ekip Play-Off'ta Ayvalıkgücü Belediyespor veya Balıkesirspor'la rakip olacak.

SON 4 DEPLASMANDA 22 GOL ATTI

Karşıyaka 4'te 4 yaptığı son 4 deplasman maçında rakip kaleleri 22 kez sarsıp 1 gol yedi. Küme düşen Nazilli Spor'u tarihi skorla 10-0 yenen Kaf-Kaf, Uşakspor'u 2-1 mağlup edip, son iki deplasmanda Denizli İdmanyurdu ve Bornova 1877 FK'yı 5-0'la geçti.

ADAYSIZ KONGRE, SEÇİM HAZİRANDA

Son yıllarda sürekli kongreler yapan Karşıyaka Spor Kulübü'nün başkan adayının çıkmadığı olağanüstü seçimli genel kurulu yarın düzenlenecek. Zübeyde Hanım Karşıyaka Nikahevi'ndeki genel kurul saat 18.00'de başlayacak. Divana daha önce liste veren İsmail Çiftçioğlu'nun geçen hafta adaylıktan çekildiği Karşıyaka'da adaylık başvurusu yapmayan mevcut Başkan Aygün Cicibaş başkanlığa talip çıkmadığı için göreve devam edecek. Yeşil-kırmızılılarda Cicibaş başkanlığındaki yönetim sezon sonuna kadar görevi sürdürürken, sezon bitiminde haziran ayındaki mali genel kurulun seçimli hale getirileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

