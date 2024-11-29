Karşıyaka, Bursaspor Deplasmanında Zorlu Mücadeleye Çıkıyor

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BASKETBOL Süper Ligi'nde 7 maçta 5 galibiyetle ilk 4 sıra içinde yer alıp Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi vermesine rağmen bu sezon ana sponsorunu kaybetmesiyle yaşadığı mali sıkıntılarını aşmaya çalışan Karşıyaka yarın Bursaspor deplasmanına çıkacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligde milli ara öncesi üst üste 3 galibiyet alan Karşıyaka'da 5'i yabancı 7 oyuncu 25 Kasım'da yapılması gereken maaş ödemeleri gerçekleşmediği için kulübe ihtar çekip antrenmanlara çıkmamıştı. Eski başkanlar, camianın önemli isimleri ve Yaşar Ailesi'nin devreye girmesiyle oyuncu ve teknik ekip maaşları, FIBA'daki transfer yasağı taksidi ile kamu yapılandırması borcu için gerekli kaynağı toplayıp ödemeleri yapmaya başlayan Karşıyaka'ya daha önce de birçok kez kulübün yanında olan İzmirli iş insanı Mesut Sancak'ın da ödemeler için büyük mali destek verdiği öğrenildi.