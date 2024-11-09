SALON: Gazanfer Bilge Spor
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar
BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Franke 15, Starks 16, Erdi Gülaslan 1, Emircan Koşut, Gilmore 2, Love 23, Sajus 10, Yesukan Onar 8, Arda Kaya
KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 4, Webb 15, Jefferson 21, Boutsiele 10, McCollum 17, Russell 7, Muhsin Yaşar 6, Mert Celep 2, Thomas Akyazılı, Efe Tırpancı
1'İNCİ PERİYOT: 15-22
DEVRE: 29-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-54
5 FAUL: Thomas Akyazılı 38.52 (Karşıyaka)
Büyükçekmece Basketbol, Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı hafta karşılaşmasında Karşıyaka'yı konuk etti. Çekişmeli geçen mücadeleyi konuk ekip Karşıyaka, 82-75'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 23 sayıyla Love olurken, Karşıyaka'da ise Jefferson 21 sayı kaydetti.
Büyükçekmece, Basketbol Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Karşıyaka ise evinde Darüşşafaka'yı ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka Büyükçekmece'yi Geçti - Son Dakika
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