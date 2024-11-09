Karşıyaka Büyükçekmece'yi Geçti

Spor

SALON: Gazanfer Bilge Spor

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Franke 15, Starks 16, Erdi Gülaslan 1, Emircan Koşut, Gilmore 2, Love 23, Sajus 10, Yesukan Onar 8, Arda Kaya

KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 4, Webb 15, Jefferson 21, Boutsiele 10, McCollum 17, Russell 7, Muhsin Yaşar 6, Mert Celep 2, Thomas Akyazılı, Efe Tırpancı

1'İNCİ PERİYOT: 15-22

DEVRE: 29-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-54

5 FAUL: Thomas Akyazılı 38.52 (Karşıyaka)

Büyükçekmece Basketbol, Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı hafta karşılaşmasında Karşıyaka'yı konuk etti. Çekişmeli geçen mücadeleyi konuk ekip Karşıyaka, 82-75'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 23 sayıyla Love olurken, Karşıyaka'da ise Jefferson 21 sayı kaydetti.

Büyükçekmece, Basketbol Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Karşıyaka ise evinde Darüşşafaka'yı ağırlayacak.