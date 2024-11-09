Karşıyaka Büyükçekmece'yi Geçti - Son Dakika
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Karşıyaka Büyükçekmece'yi Geçti

Karşıyaka, Büyükçekmece'yi 82-75 yenerek ligdeki galibiyetini aldı. Love 23, Jefferson 21 sayı attı.

09.11.2024 16:33
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SALON: Gazanfer Bilge Spor

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Franke 15, Starks 16, Erdi Gülaslan 1, Emircan Koşut, Gilmore 2, Love 23, Sajus 10, Yesukan Onar 8, Arda Kaya

KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 4, Webb 15, Jefferson 21, Boutsiele 10, McCollum 17, Russell 7, Muhsin Yaşar 6, Mert Celep 2, Thomas Akyazılı, Efe Tırpancı

1'İNCİ PERİYOT: 15-22

DEVRE: 29-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-54

5 FAUL: Thomas Akyazılı 38.52 (Karşıyaka)

Büyükçekmece Basketbol, Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı hafta karşılaşmasında Karşıyaka'yı konuk etti. Çekişmeli geçen mücadeleyi konuk ekip Karşıyaka, 82-75'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 23 sayıyla Love olurken, Karşıyaka'da ise Jefferson 21 sayı kaydetti.

Büyükçekmece, Basketbol Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Karşıyaka ise evinde Darüşşafaka'yı ağırlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Büyükçekmece'yi Geçti - Son Dakika

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