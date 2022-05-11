Karşıyaka'da 3 as sözleşme yenileyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka'da 3 as sözleşme yenileyecek

11.05.2022 11:51
Karşıyaka'da 3 as sözleşme yenileyecek

TFF 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayan Karşıyaka, sözleşmeleri biten vazgeçilmez 3 as futbolcusuyla önümüzdeki günlerde nikah tazeleyecek.

TFF 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayan Karşıyaka, sözleşmeleri biten vazgeçilmez 3 as futbolcusuyla önümüzdeki günlerde nikah tazeleyecek.

Yeşil-kırmızılılarda 2010-2011 sezonundan bu yana 12 sezondur kadroda yer alan 29 yaşındaki stoper Metin Peker, 2013-2014'ten beri 9 sezondur oynayan 31 yaşındaki stoper Cenk Özbey ile 2014-2015'ten beri 8 sezondur Karşıyakalı olan 33 yaşındaki kaptan Mustafa Aşan'ın sözleşmeleri son erdi. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın takımın 3 sembol ismiyle kısa süre içinde yeniden anlaşıp açıklamayı yapacağı öğrenildi.Yeşil-kırmızılılar bu 3 isim gibi sözleşmeleri bitecek Özgür, Namık Barış, Erdoğan ve Burak'ın kontratlarını daha önce bitmeden uzattı. İzmir temsilcisinde kiralık oyunculardan Can Muhammet'ten sonra Denis ve Tuncay Turgay da takımdan ayrılırken, sezon başında Eskişehirsphor'dan transfer edilerek yalnızca 3 maçta kısa süre şans bulan 24 yaşındaki golcü Alperen Kocabaş'la da vedalaşıldı.


YORUMLAR
500
Karşıyaka Teknik Direktörü Güraçar: Daha iyi olabilirdik Karşıyaka Teknik Direktörü Güraçar: Daha iyi olabilirdik Karşıyaka'da Kerem göze girdi Karşıyaka'da Kerem göze girdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Aşan, Karşıyaka, Evlilik, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da 3 as sözleşme yenileyecek - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı
11:31 Evini silah imalathanesine dönüştürdüğü ortaya çıktı! Tabanca imal eden şüpheli yakalandı
11:28 Trabzonspor taraftarı Demet Akalın'dan kutlamalarda eşofman giymesini istedi, Akalın'dan "geri verdim" cevabı geldi
11:27 Vladimir Zelenski'nin ordusu vatan hainlerinin peşine düştü! Belediye meclis sekreteri operasyonla yakalandı
11:23 Al Jazeera muhabirinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı
11:05 "Şam'la görüşülmeli" diyen Akşener'den hükümete tepki: 20 yıl önce Avrupa diye yola çıkanlar, Ortadoğu'yu memleketimize getirdi
10:57 Göçmenlerle ilgili tartışmaya Akşener de dahil oldu! 2053 yılı için paylaştığı rakam endişe verici
10:51 TGRT sunucusu Ekrem Açıkel isyan etti: Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar
10:46 Britney Spears'ın "Kül" paylaşımına Cem Adrian sessiz kalmadı: Dünya tuhaf bir yer
10:36 Son dönemin popüler lideri Ümit Özdağ'ın taklitçisi türedi: Süleyman ilk senin taklidini yaptıracağım oğlum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 11:57:21. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da 3 as sözleşme yenileyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement