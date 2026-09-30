Karşıyaka'da 4 haftada 2 beraberlik 2 mağlubiyet sonrası Basatemür gitti, Uysal geldi - Son Dakika
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Karşıyaka'da 4 haftada 2 beraberlik 2 mağlubiyet sonrası Basatemür gitti, Uysal geldi

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Karşıyaka\'da 4 haftada 2 beraberlik 2 mağlubiyet sonrası Basatemür gitti, Uysal geldi
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Karşıyaka'da TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetin ardından Burhanettin Basatemür ile yollar ayrıldı, yerine Zafer Uysal getirildi. Başkan Yiğit Tusder, panik değil akılla hareket etme ve Karşıyaka etrafında tek yürek olma çağrısı yaptı.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, günün panik değil akılla hareket etme, duruşu koruma ve Karşıyaka etrafında tek yürek olma günü olduğunu söyledi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da, ligde ilk 4 haftada alınan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetin ardından teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yollar ayrıldı. Basatemür'ün yerine teknik direktörlük görevine Zafer Uysal getirildi.

Yaşanan teknik direktör değişiminin ardından Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder de sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Tusder, Karşıyaka'nın hedefinin her zaman zirve olduğunu vurgularken, camia olarak panik yapmadan akılla hareket etmenin ve tek yürek olmanın zamanı olduğunu ifade etti.

"Teslim olmak yok"

Burhanettin Basatemür ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Tusder, "Yaşadığımız dönemin ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Karşıyaka'nın hedefleri her zaman zirvedir ve genlerimizde teslim olmak yoktur.

Takımımızı hak ettiği noktaya taşıyacak, oyun kalitesi ve disipliniyle camiamızı tekrar ayağa kaldıracak yeni teknik direktörümüz Zafer Uysal ile anlaşma sağlamış bulunmaktayız.

Zafer Uysal liderliğinde, sahadaki mücadelemizi Karşıyaka büyüklüğüne yakışan bir seviyeye çıkaracağımıza inancımız tamdır.

Gün; panik değil akılla hareket etme, duruşumuzu koruma ve Karşıyaka etrafında tek yürek olma günüdür.

Zafer Uysal'a hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA
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