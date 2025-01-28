Karşıyaka\'da Antrenör Rüçhan Tamsöz ile Yollar Ayrıldı

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BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca'nın görevi bırakmasının ardından takımdan sorumlu olan antrenör Rüçhan Tamsöz'le yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörlerimizden Rüçhan Tamsöz ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.