Karşıyaka'da Kadro Dağılıyor - Son Dakika
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Karşıyaka'da Kadro Dağılıyor

Karşıyaka\'da Kadro Dağılıyor
22.05.2025 12:02
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Karşıyaka'nın kadrosu dağılıyor, 15 oyuncunun sözleşmesi sona erdi, başkan adayı yok.

PLAY-OFF'ta üst üste ikinci, toplamda 7'nci kez hüsran yaşayıp 8 yıldır 3'üncü Lig'den kurtulamayan Karşıyaka'nın kadrosu da dağılıyor. Yeşil-kırmızılılarda mevcut kadrodan 3 as oyuncunun haricinde 15 ismin sözleşmesi bitti. Sözleşmesi süren oyunculardan ise kadronun altyapıdan çıkarak ilk 11'in değişmezi olan tek ismi Ferdi Burgaz da serbest kalıyor. Karşıyaka'da Play-Off hüsranı ve öncesinde para, prim, boykot krizleriyle taraftarın büyük tepkisini çeken takımdan Abdülkadir, Ali Sinan, Bedirhan, Bedran, Cenk Ahmet, Erdal, Hakan Barış, Hakan Canbazoğlu, Hasan, İshak Kurt, Mert Torlak, İsmail, Onur Akbay, Sefa ve Yasin Ozan'ın sözleşmeleri sezon sonu itibariyle sona erdi.

FERDİ SERBEST KALIYOR

Kale, orta saha, forvet her bölgede elinde as futbolcu kalmayan yeşil-kırmızılılarda düzenli ilk 11'de oynayan futbolculardan yalnız Ferdi Burgaz, Enes Nalbantoğlu ve Kadir'in sözleşmeleri devam ediyor. Yeşil-kırmızılılarda sezon başında Ferdi ve Hasan hariç futbolcuların çoğu peşinatlarını nakit alırken, peşinat ve maç başı hakediş alacakları bulunan sol bek Ferdi 1,2 milyon TL ödeme yapılmazsa yarın serbest kalma hakkı elde edecek. As kadronun altyapıdan çıkan tek oyuncusu olan, adı daha önce birçok kulüple anılan 22 yaşındaki Ferdi bu sezon 30 maçta forma giydi. Karşıyaka'da gençlerden Mustafa Durgun, Mertcan, Taha ve Aygün'ün sözleşmeleri de sürüyor.

ADAY ÇIKMADI DİVANA KALACAK

Karşıyaka'da seçim maddesi de eklenen mali genel kurula 1 hafta kala başkanlığa aday çıkmadı, kulüp bilinmezliğe gömüldü. Tüzük gereği adayların yönetim kurulu listelerini kongrenin ilk tarihinden 1 gün önce mesai bitimine kadar divan kuruluna teslim etmesi gerekirken dün mevcut yönetimden ve camiadan hiçbir girişim olmadı. Genel kurulunu 29 Mayıs Perşembe günü düzenleyecek Kaf-Kaf'ta Başkan İlker Ergüllü'nün de şu an için devam etmeyi düşünmediği öğrenilirken aday çıkmazsa kulübü tekrar genel kurula taşıma yetkisi kongre divanına kalacak. Ocak ayında borcu 503 milyon TL olarak açıklanan, futbolda hayal kırıklığı yaşayıp, son anda kümede tutunan basketbolda sponsorsuz kalan, aylardır adı krizlerle anılan Karşıyaka'da taraftar ise camianın birleştiği bir yönetim talep ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

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