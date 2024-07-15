Karşıyaka'da Ömer Alper Tatlısu ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka'da Ömer Alper Tatlısu ile yollar ayrıldı

Karşıyaka\'da Ömer Alper Tatlısu ile yollar ayrıldı

TFF 3. Lig takımlarından Karşıyaka, stoper Ömer Alper Tatlısu ile yollarını ayırdı. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Orduspor 1967 ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Karşıyaka, Alper'in ayrılığıyla birlikte toplamda 13 futbolcuyla yollarını ayırmış oldu.

15.07.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da ayrılık kervanına stoper Ömer Alper Tatlısu da eklendi. Geçen sezon başında Yeni Mersin İdmanyurdu'ndan transfer edilen Alper, yeşil-kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen teknik heyetin raporuyla kadrodan elendi. Karşıyaka formasıyla ligde 19, kupada 2 maça çıkıp 1 gol kaydeden 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 3'üncü Lig takımlarından Orduspor 1967 ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Şeref Özcan, Mehmet Alaeddinoğlu, Haydar Yılmaz, Fatih Taşdelen, Erdinç Çepoğlu, Erdem Gökçe, Emre Keleşoğlu, Emir Koldere, Bilal Ceylan, Barış Sağır, Hakan Erçelik ve Batuhan Kuru ile yollarını ayıran Karşıyaka, Alper'in de gidişiyle 13 futbolcuyla vedalaşmış oldu. Kaf-Kaf dış transferde şimdiye kadar santrfor İshak Kurt, stoper Metin Peker, sol kanat Ali Sinan Gayla ve stoper Abdulkadir Öksüz'le anlaştı. Bu arada Karşıyaka yeni sezon hazırlıklarına bugün tesislerinde başlayacak.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Orduspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Ömer Alper Tatlısu ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
11:38 Adana’da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü Adana'da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 14:30:19. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Ömer Alper Tatlısu ile yollar ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement