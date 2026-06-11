Karşıyaka'da Yeni Başkan Yiğit Tusder - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'da Yeni Başkan Yiğit Tusder

11.06.2026 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Spor Kulübü'nde Yiğit Tusder başkanlık görevine getirildi, Aygün Cicibaş ise destekçi olacak.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Yiğit Tusder, seçildi.

Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Aygün Cicibaş aday olmazken seçime Yiğit Tusder başkanlığında tek listeyle gidildi.

Seçim öncesi konuşma yapan başkan Cicibaş, kendisine zor günlerde destek olan herkese teşekkür ederek, bundan sonra da kendisinin yeni seçilecek yönetimin destekçisi olacağını belirtti.

Gerçekleştirilen seçimle Tusder, başkanlığa seçildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Karşıyaka, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Yeni Başkan Yiğit Tusder - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Güher Sglk Güher Sglk:
    eski başkanın desteği iyi ama güvenlik açısından bakınca yönetim kararlarında net bir hiyerarşi olması lazım, birinin destekçi rolünde olması işleri karmaşıklaştırabilir diye düşünüyorum 0 0 Yanıtla
  • Mine Eagle Mine Eagle:
    yeni başkanın kulübe ne gibi katkı sağlayacağını merak ediyorum umarım hayvanlar için yapılan sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık verirler 0 0 Yanıtla
  • Müberra Nimettepe Müberra Nimettepe:
    insanlar hiç ders almıyo değil mi aynı sorunlar tekrar tekrar yaşanıyo bu spor kulüplerinde her seferinde yönetim değişiyo ama sorunlar aynı kalıyo ne zaman bu işler düzele bilemiyorum anlamıyo musunuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar Resmi Gazete’de Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

21:59
Canlı skor: Dünya Kupası golle başladı
Canlı skor: Dünya Kupası golle başladı
21:51
Okan Buruk’tan TFF’ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk
Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk
21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
21:09
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 22:44:05. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Yeni Başkan Yiğit Tusder - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.