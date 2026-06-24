Karşıyaka, Egemen Yapıcı'yı Kadroda Tutmaya Karar Verdi - Son Dakika
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Karşıyaka, Egemen Yapıcı'yı Kadroda Tutmaya Karar Verdi

24.06.2026 12:44
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Karşıyaka, genç oyuncusu Egemen Yapıcı'nın alacaklarını ödeyerek serbest kalmasını önledi.

BASKETBOL Süper Ligi'nde son iki sezonda küme düşmekten kurtulmayı başaran ligin en köklü ekiplerinden Karşıyaka, genç oyuncusu Egemen Yapıcı'yı gecikmiş alacaklarını ödeyerek kadroda tuttu. Karşıyaka'nın altyapısında yetişip alacakları için Türkiye Basketbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken 21 yaşında, 2.11 boyundaki uzuna 330 bin TL alacağı son gün eski bir yöneticinin desteğiyle ödendi.

Yeni yönetim, Egemen'in serbest kalmasının önüne geçti. Egemen geçen sezon ligde 9 maçta görev yaptı. Başkan Yiğit Tusder'in yöneteceği basketbol şubesinin yeni yönetimini de ilk kez toplayan Karşıyaka sponsorluk görüşmelerine başlayacak. Karşıyaka'da 11 Haziran'da göreve seçilen ana yönetimin bir üyenin sicil kaydıyla ilgili sorunu çözdüğü, imza yetkilerini önümüzdeki günlerde resmen alacağı öğrenildi.

MESUT SANCAK'A CİCİBAŞ'TAN ÖZEL FORMA

Karşıyaka'da kongrede görevi Yiğit Tusder'e devreden eski başkan Aygün Cicibaş, basketbol takımına geçen sezonun özellikle son haftalarında büyük mali destek veren Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ı tekrar ziyaret etti. Cicibaş, Mesut Sancak'a Bursaspor'la ligin son haftasında oynanan maçın son salisesinde attığı basketle takımın ligde kalmasını sağlayan Polonyalı basketbolcu Sokolowski'nin kendisi için özel olarak imzaladığı formayı hediye etti.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Ekonomi, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Egemen Yapıcı'yı Kadroda Tutmaya Karar Verdi - Son Dakika

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