Karşıyaka, galibiyet serisini 3 maça çıkardı - Son Dakika
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Karşıyaka, galibiyet serisini 3 maça çıkardı

21.03.2022 09:54
Karşıyaka, galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Karşıyaka, TFF 3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda Karaköprü Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda Karaköprü Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Karşıyaka, deplasmanda Karaköprü Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Yeşil-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Ertuğrul Sancaktutan, 65. dakikada Fatih Taşdelen ve 90+8. dakikada penaltı atışından Can Vural kaydetti.

Bu sonuçla Karşıyaka, 27. hafta sonunda puanını 36'ya çıkardı. Ligde 4 hafta öncesine kadar küme düşme hattının bir basamak üzerinde bulunan İzmir temsilcisi, üst üste aldığı 3 galibiyetle küme düşme hattından uzaklaştı. 25. haftada ligin zayıf takımlarından Ceyhanspor'u deplasmanda 7-0 mağlup eden Kaf-Kaf, geçtiğimiz hafta da konuk ettiği Tepecikspor'u 2-0'lık skorla yenmişti.

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Karşıyaka, galibiyet serisini 3 maça çıkardı
Karşıyaka, galibiyet serisini 3 maça çıkardı
Karşıyaka, galibiyet serisini 3 maça çıkardı

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Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karşıyaka, galibiyet serisini 3 maça çıkardı - Son Dakika


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