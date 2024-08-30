Karşıyaka, şampiyonluk hedefi için tecrübeli oyuncuları kadrosuna katıyor

Spor

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefi için kariyerlerinde daha önce şampiyonluklar yaşamış tecrübeli oyuncular ve yetenekli gençleri kadroya dahil etmeye çalışan Karşıyaka, 33 yaşındaki sol bek Gökhan Meral'le el sıkıştı. İzmir'e gelen tecrübeli futbolcunun imza atması bekleniyor. Yeşil-kırmızılı yönetim uzun süredir görüşüp serbest kalmasını beklediği 38 yaşındaki stoper Onur Akbay'a da imza attıracak. Kariyerinde daha önce de Karşıyaka'da oynayan tecrübeli futbolcu yıllar sonra İzmir'e dönecek.

Gökhan, kariyerinde daha önce Samsunspor, Keçiörengücü ve Karşıyaka Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın çalıştırdığı Kocaelispor'la 2'nci Lig'de, geçen sezon da Batman Petrolspor'la 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşadı. Kadir'i Batman'a da aldıran teknik adam olan Akçay, bu kulüpten maça çıkmadan ayrılsa da oyuncusuyla üçüncü kez buluştu. Uzun soluklu kariyerinde daha önce 2012-13 sezonunun ilk yarısında Karşıyaka formasını giyip 12 sene sonra kulübe geri dönecek Onur ise Bandırmaspor, Bodrum FK ve geçen sezon Erokspor'da 2'nci Lig'de şampiyon oldu.