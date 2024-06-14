Karşıyaka, Mustafa Reşit Akçay'ı teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, Mustafa Reşit Akçay'ı teknik direktör olarak atadı

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hedefiyle sezona başlamak için 65 yaşındaki teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ı takımın başına getirdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Akçay ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.

14.06.2024 12:45
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Karşıyaka, teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiğini açıkladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Karşıyaka, teknik direktörlük görevi için 65 yaşındaki çalıştırıcı Mustafa Reşit Akçay'ın takımın başına getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile 2024 - 2025 sezonu için anlaşmış bulunmaktayız.

Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyoruz ve takımımızla birlikte başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezonun başında Batman Petrolspor'dan sağlık sorunları gerekçesiyle ligin başlamasına kısa süre kala maça çıkmadan ayrılmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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