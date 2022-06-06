Karşıyaka'nın acelesi yok - Son Dakika
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Karşıyaka'nın acelesi yok

06.06.2022 11:59
Karşıyaka'nın acelesi yok

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi iç transferi tamamlayıp kadrosunu çok büyük oranda koruyan Karşıyaka, dış transferde aceleci davranmayacak.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi iç transferi tamamlayıp kadrosunu çok büyük oranda koruyan Karşıyaka, dış transferde aceleci davranmayacak. Geçen sezonki bütün as oyuncuları takımda kalan Kaf-Kaf, transferde piyasanın biraz düşmesini, talip olduğu üst ligden isimlerin karar vermelerini bekleyecek.

Elinde kalabalık bir kadro bulunan yeşil-kırmızılılar, 11 Temmuz'da İzmir'de başlayacak ilk etap çalışmalarına kadar birkaç nokta takviye yapmayı planlıyor. Transferde santrfor, kanat, orta saha ve stoper alıp ilk etapta 4 isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen Karşıyaka'da takımdan eleme alınan isimlere göre yapılacak.


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Karşıyaka'nın içi rahat Karşıyaka'nın içi rahat
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın acelesi yok - Son Dakika

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