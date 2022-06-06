Elinde kalabalık bir kadro bulunan yeşil-kırmızılılar, 11 Temmuz'da İzmir 'de başlayacak ilk etap çalışmalarına kadar birkaç nokta takviye yapmayı planlıyor. Transferde santrfor, kanat, orta saha ve stoper alıp ilk etapta 4 isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen Karşıyaka'da takımdan eleme alınan isimlere göre yapılacak.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Karşıyaka'nın acelesi yok - Son Dakika

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