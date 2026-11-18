Karşıyaka'nın Alanya 1221 ile oynayacağı iç saha maçı Bornova'ya alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 5'e yükselen Karşıyaka, Alanya 1221 ile oynayacağı iç saha maçını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yapacak. İzmir Atatürk Stadı'nda taraftara yeterli kapasite verilmemesi nedeniyle alındığı ifade edilen kararın ardından taraftarın desteği bekleniyor.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste aldığı galibiyetlerle ilk 5'e giren Karşıyaka, pazar günü evinde oynayacağı Alanya 1221 karşılaşmasına Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda çıkma kararı aldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki bakım çalışmalarının sürmesi nedeniyle iç sahadaki Bigaspor müsabakasını Bornova'da oynayan, Gemlik Sümerbey maçına ise İzmir Atatürk Stadı'nda çıkan yeşil-kırmızılılar, rotasını yeniden Bornova olarak belirledi.
Yönetimin, İzmir Atatürk Stadı'nda taraftarlara yeterli kapasite verilmemesi nedeniyle bu kararı aldığı ifade edildi. Gemlik Sümerbey karşılaşmasında açık tribüne seyirci alınmazken, kapalı tribünü iki takım seyircisi paylaşmıştı.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Karşıyaka maçından bir gün önce Gaziemir SK-Altay müsabakası oynanacak. Yeşil-kırmızılı taraftarların zirve mücadelesinde takıma tam destek vermesi bekleniyor.
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