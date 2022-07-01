Karşıyaka'nın dişine göre - Son Dakika
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Karşıyaka'nın dişine göre

01.07.2022 10:01
Karşıyaka'nın dişine göre

TFF 3'ncü Lig'de yeni sezonda 1'inci Grup'ta yer alacak şampiyonluk hedefindeki Karşıyaka, dişine göre kura çekti.

TFF 3'ncü Lig'de yeni sezonda 1'inci Grup'ta yer alacak şampiyonluk hedefindeki Karşıyaka, dişine göre kura çekti. Ligde grup kuraları Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva'daki idari merkezinde çekilirken, Kaf-Kaf geçen sezon Play-Off oynayan İçel İdmanyurdu, Belediye Kütahyaspor ve 52 Orduspor, transfer yasağıyla 2'nci Lig'den düşen Eskişehirspor ile yine küme düşen 1922 Konyaspor'la aynı grupta yer aldı.

Toplam 18 takımlı, İzmir temsilcisinden başka Ege takımının olmadığı grupta geçen sezon da yeşil-kırmızılılarla aynı grupta olan Belediye Derincespor, Ağrı 1970 Spor, Edirnespor ve Karbel Karaköprü Bld de bulunacak. Lig maratonu 3-4 Eylül'de başlayacak.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın dişine göre - Son Dakika

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