TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Karşıyaka , Okan Baydemir'i renklerine bağladı. Son olarak 76 Iğdır Belediyespor formasını giyen deneyimli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Karşılıklı anlaştığımız 1990 doğumlu kanat oyuncusu Okan Baydemir ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Okan'a hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Darıca Kale Bayramoğlu Kulübü'nde futbola başlayan Okan, Tuzlaspor, Ankaraspor , Menemenspor, Eyüpspor , Sakaryaspor ve Tarsus İdman Yurdu takımlarında da top koşturdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Karşıyaka Okan Baydemir'le imzaladı - Son Dakika

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