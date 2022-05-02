Karşıyaka pes etmiyor - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2-0 yenik duruma düştüğü sezonun son iç saha maçında 2-2'lik beraberliği 90+4'üncü dakikada kurtarıp yenilmezlik serisini 10 haftaya çıkaran Karşıyaka, bu karşılaşmaların 4'ünde geriden gelip puan aldı.

İzmir ekibi, son 10 maçlık periyotta 1-1'lik Ağrı 1970 Spor ve Gümüşhanespor ile geçen hafta 4-1 kazandığı Fethiyespor maçında da mağlup duruma düşmesine rağmen puanı kurtardı. Teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde çıktığı 14 maçta bileği yalnız 1 kez bükülen yeşil-kırmızılılar, genç teknik adamla Mardin 1969 Spor önünde de yenik duruma düşmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.Sezonu haftaya Kırıkkale Büyük Anadoluspor deplasmanında tamamlayacak İzmir temsilcisi grupta 46 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.