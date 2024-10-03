Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'ne Yenilgiyle Başladı - Son Dakika
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Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'ne Yenilgiyle Başladı

Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi\'ne Yenilgiyle Başladı

Karşıyaka, La Laguna Tenerife'ye 87-76 mağlup olarak Avrupa serüvenine kötü bir başlangıç yaptı.

03.10.2024 10:13
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Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk haftasında konuk ettiği İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'ye 87-76 yenilerek Avrupa serüvenine kötü bir giriş yaptı.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda sezonun ilk maçında Karşıyaka, İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'ye 87-76 mağlup oldu. Avrupa macerasına yenilgiyle başlayan yeşil-kırmızılılarda Başantrenör Ufuk Sarıca karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Başlangıçların hep zor olduğunu vurgulayan Sarıca, "Çok iyi bir takımla karşılaştık. Senelerdir beraber oynuyorlar, iyi oyuncuları ve iyi bir koçları var. Onlara ve organizasyonlarına saygı duyuyorum. İlk yarının bir bölümünde aslında iyi oynadık ve 7 sayı öne de geçtik ama sonrasında bir anda herkes durdu ve hücumda paylaşımı unuttuk. Karşılaşmada sadece 8 asist yapmışız. Bu bizim tarzımız değildi ve bu durum büyük fark oluşturdu. İkinci yarıda devamlı rakibimizi yakalamaya çalıştık ve aslında yakaladık da. Ancak burada yine bireysellik ön plana çıktı ve hatalar da yapınca bu kadar organize bir takımı yakalamak kolay olmadı. Bizden daha iyilerdi, onları tebrik ediyorum. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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