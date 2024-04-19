Karşıyaka, Şampiyonluk İçin Yürüyor - Son Dakika
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Karşıyaka, Şampiyonluk İçin Yürüyor

Karşıyaka, Şampiyonluk İçin Yürüyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üçüncü sırada bulunan Karşıyaka, şampiyonluk için hazırlıklarını sürdürüyor. Enes Nalbantoğlu, takımın performansının yükseldiğini ve şampiyonluğa doğru ilerlediklerini belirtti. Karşıyaka'nın son iç saha maçına davet eden Nalbantoğlu, taraftarların desteğini beklediklerini söyledi. Diğer oyuncular da takımın motivasyonunun arttığını ve şampiyonluk için çalıştıklarını ifade etti.

19.04.2024 10:12
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka formasıyla 13 gol, 8 asist yaparak iyi bir performansa imza atan Enes Nalbantoğlu, "Play-off için hazırlanıyoruz gibi görünüyoruz ama yavaş yavaş şampiyonluğu da yürüyoruz" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 51 puanla üçüncü sırada bulunan Karşıyaka, ligin bitimine iki hafta kala zirve takibini sürdürmeye devam ediyor. Şampiyonluk için Batman Petrolspor ve Elazığspor'un hata yapmasını bekleyen yeşil-kırmızılılar, rakiplerinin kayıplar yaşayıp 2'de 2 yapması durumunda ise mutlu sona ulaşabilecek. Karşıyaka'nın bu sezon gol yollarında etkili olan ve 13 gol, 8 asist üreten kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu da İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirmelerde bulundu. Taraftarları hafta sonu oynanacak Hacettepe 1945 maçına davet eden Nalbantoğlu, "Son iç saha maçımıza çıkacağız ve umarım bu ligdeki son iç saha maçımız olur, biz de şampiyon oluruz. Taraftarımızı ve herkesi Alsancak Stadyumu'na bekliyoruz. Tribünleri dolduralım biz de galip gelip diğer maçları bekleyelim" açıklamasını yaptı.

"Rakip takımların puan kaybını bekleyeceğiz"

Takımın yükselişe geçmesinin performanslarına da yansıdığını dile getiren Nalbantoğlu, "Burada çok güzel bir birliktelik oluştu. Bizler de performansımızı arttırdık ve ben de 13 gole ulaştım. İnşallah son haftalarda da devamı gelecek. Play-off için hazırlanıyoruz gibi görünüyoruz ama yavaş yavaş şampiyonluğu da yürüyoruz. Çünkü son 4 haftada 4 galibiyet aldık ve 2 maçımız kaldı. Bu iki maçı da alıp, rakip takımların puan kaybını bekleyeceğiz, olmazsa da play-off hattından hedefimize doğru devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bulvarspor maçından sonraki gol sevincini de değerlendiren Nalbantoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gol attığı sırada tribünümüz tam arkamdaydı, onların coşkulu sesini duyunca oraya gitmek isteyip sevincimi onlarla paylaşmak istedim. Futbolun meyvesi gol, futbolun da her şeyi taraftardır. Biz de haliyle gollerimizi onlarla kutluyoruz."

Fatih Taşdelen: "Gol atınca motivasyonum artıyor"

Kendisinin gol atması değil, takımın kazanmasının çok daha önemli olduğunu vurgulayan forvet oyuncusu Fatih Taşdelen ise, "Gol atınca tabii ki motivasyonum artıyor. Son 2-3 haftadır benim ve takımımız adına işler iyi gidiyor. Daha çok birliktelik gösterip, beraber hareket ediyoruz. Her şey gayet iyi gidiyor. İki maç kala rakiplerimizin takılması halinde şampiyon dahi olabiliriz. Onlar hata yapmazsa bizler play-off'tan şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bunun için ekstra çalışıyoruz. Motivasyonumuz iyice arttı. Bu yolun sonu şampiyonluk. Taraftarlarımız bizim için itici bir güç. Onlar olunca takım daha da ateşli oynuyor. Tribündeki varlıkları bizlere büyük bir katkı sağlıyor. Onlarla birlikte sezon sonu şampiyon olacağız" cümlelerine yer verdi.

Sefa Küpeli: "En büyük gücümüz taraftarımız"

Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacakları ve rakiplerinin hata yapmalarını bekleyeceklerini aktaran orta saha oyuncusu Sefa Küpeli, "Aksi takdirde zaten play-off maçlarına hazırız. Son mücadeleye kadar savaşmaya devam edeceğiz. İçerideki son lig maçımız olacak. Umarım rakiplerimizin takılmasıyla ligi hedeflediğimiz yerde bitirebiliriz. Olmazsa da play-off maçlarında en büyük gücümüz taraftarımız olacak. İnşallah hedefimize ulaşırız" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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