Karşıyaka, sezonun ilk maçında Türk Telekom'a son saniyede 73-72 yenildi - Son Dakika
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Karşıyaka, sezonun ilk maçında Türk Telekom'a son saniyede 73-72 yenildi

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Karşıyaka, sezonun ilk maçında Türk Telekom\'a son saniyede 73-72 yenildi
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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Türk Telekom'a son saniyede 73-72 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı. Başantrenör Nenad Markovic ise hatalarının farkında olduklarını belirterek artık önlerine bakmaları gerektiğini söyledi.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Türk Telekom'a 73-72 mağlup olarak sezona yenilgiyle başladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, sezonun ilk haftasında deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, son periyoduna önde girdiği karşılaşmayı son saniyede gelen basketle 73-72 kaybetti. Bu sonuçla yeşil-kırmızılılar, sezona mağlubiyetle başladı.

Karşıyaka Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maça hücum anlamında istedikleri seviyede başlayamadıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, yaptıkları hataların farkında olduklarını söyledi. Türk Telekom karşılaşmasını geride bırakıp önlerine bakmaları gerektiğini vurgulayan Markovic, bundan sonraki süreçte Karşıyaka'yı en iyi şekilde temsil etmek için çalışacaklarını ifade etti.

"Yaptığımız hataların farkındayız"

Maça hücumda yeterince keskin başlayamadıklarını söyleyen Nenad Markovic, "Türk Telekom'un erken bir skor avantajı yakalamasına neden oldu. Daha iyi oynamaya, topu daha etkili paylaşmaya ve daha yüksek enerjiyle savunma yapmaya başladığımızda, hızlı hücuma çıkma fırsatları da bulduk ve istediğimiz oyuna geri döndük. Savunma açısından maçın neredeyse tamamında oldukça sağlam olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle hazırlık dönemimizle kıyasladığımızda, son bir haftalık antrenman sürecinde takım olarak önemli bir gelişim gösterdik. Maçın ilerleyen bölümünde her hücumun önemli olduğu bir noktaya geldik. Son çeyrekte kontrol edemediğimiz bazı durumların yanı sıra daha iyi organize olmamız, daha doğru şut seçimleri yapmamız ve topu daha fazla paylaşmamız gereken anlar oldu. Yaptığımız hataların farkındayız. Verimlilik istatistiklerine baktığımızda Türk Telekom'un 88, bizim ise 74 verimlilik puanımız var. İstatistiklerin birçok detayında da bu maçı kazanmayı hak ettiğimizi gösteren veriler bulunuyor.

Elbette sezona galibiyetle başlamak adına iyi bir fırsatı kaçırdığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ancak hazırlık dönemimize, oynadığımız oyuna ve karşılaştığımız tüm zorluklara baktığımızda, oyuncularımızın performansından memnun olabiliriz. Her zaman geliştirebileceğimiz noktalar var. Bundan sonra önümüze bakmalı, birlikteliğimizi korumalı ve Karşıyaka'mızı en iyi şekilde temsil etmeye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Türk TelekomKarşıyakaSporSon Dakika

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