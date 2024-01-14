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Karşıyaka Spor Kulübü Danışma Kurulu İlk Toplantısını Yapacak - Son Dakika
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Karşıyaka Spor Kulübü Danışma Kurulu İlk Toplantısını Yapacak

Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi tarafından oluşturulan danışma kurulu, yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda kulübün eski yöneticileri, sporcuları ve camianın önemli isimlerinden oluşan danışma kurulu yönetimi seçilecek. Başkan Azat Yeşil, kulübe fikirleri ve eylemleriyle katkı koyabilecek üyelerin seçileceğini açıkladı.

Karşıyaka Spor Kulübü Danışma Kurulu İlk Toplantısını Yapacak
14.01.2024 - 11:00,
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İZMİR,

KARŞIYAKA Spor Kulübü yönetiminin ilk kez oluşturduğu danışma kurulu yarın ilk toplantısını yapacak. Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir restoranda düzenlenecek toplantı saat 17.30'da başlayacak. Başkan Azat Yeşil'in konuşmasının ardından kulübün eski yöneticileri, sporcuları ve camianın önemli isimlerinden danışma kurulu yönetimi seçilecek.

Başkan Azat Yeşil, toplantıda yeşil-kırmızılı kulübe fikirleri ve eylemleriyle katkı koyabilecek, yön gösterebilecek, kulübün geçmişiyle geleceği arasında bağ kuracak nitelikleri bulunan üyelere sahip olacak Karşıyaka Danışma Kurulu'nun seçileceğini açıkladı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Karşıyaka Spor Kulübü Danışma Kurulu İlk Toplantısını Yapacak - Son Dakika
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