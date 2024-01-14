Karşıyaka Spor Kulübü Danışma Kurulu İlk Toplantısını Yapacak

İZMİR,

KARŞIYAKA Spor Kulübü yönetiminin ilk kez oluşturduğu danışma kurulu yarın ilk toplantısını yapacak. Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir restoranda düzenlenecek toplantı saat 17.30'da başlayacak. Başkan Azat Yeşil'in konuşmasının ardından kulübün eski yöneticileri, sporcuları ve camianın önemli isimlerinden danışma kurulu yönetimi seçilecek.

Başkan Azat Yeşil, toplantıda yeşil-kırmızılı kulübe fikirleri ve eylemleriyle katkı koyabilecek, yön gösterebilecek, kulübün geçmişiyle geleceği arasında bağ kuracak nitelikleri bulunan üyelere sahip olacak Karşıyaka Danışma Kurulu'nun seçileceğini açıkladı.