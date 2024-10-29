Karşıyaka Spor Kulübü\'nde Acı Veda

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KARŞIYAKA Spor Kulübü, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatıyla sarsıldı. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu yıl kurduğu kadroyla galibiyet rekorunu kırarak namağlup lider olan Karşıyaka 'da takımın mimarı olan Şensan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybetti. Geçen hafta rahatsızlanıp ilaç tedavisi gören Şensan'ın evinde kalp krizi geçirdiği, ambulansla hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılıların eski milli futbolcularından Zeki Şensan'ın oğlu olan Gökhan Şensan kulüpte farklı dönemlerde yöneticilik yapmıştı. Evli ve 2 çocuk babası olan Şensan'ın ani vefatıyla yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Viranşehir Belediyespor'u ağırlayacak futbol takımı da büyük şok yaşadı.

Kulübün yöneticileri, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, futbolcular ve sevenleri acı haberi alır almaz hastaneye koştu. Şensan'ın vefat haberini basketbol takımıyla Yunanistan'ın Kolossos ekibiyle yarın oynayacak Basketbol Şampiyonlar Ligi maçı için geldikleri Rodos Adası'nda alan Başkan İlker Ergüllü ve Basket Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu da büyük şok yaşadı. Karşıyaka Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, ani rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Şensan'ın yapılan müdahalelere rağmen vefat ettiği belirtildi. Açıklamada "Acımız çok büyük. Çok üzgünüz. Vakitsizce aramızdan ayrılan Gökhan Şensan'a Allah'tan rahmet; ailesi başta olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun, nur içinde uyusun" ifadelerine yer verildi.