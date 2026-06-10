Karşıyaka'nın durumu yarın belli olacak - Son Dakika
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Karşıyaka'nın durumu yarın belli olacak

Karşıyaka\'nın durumu yarın belli olacak
10.06.2026 14:32  Güncelleme: 14:36
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Karşıyaka Spor Kulübü, nisan ayında ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulunu yarın gerçekleştirecek. Aday çıkmaması halinde kayyum riski bulunuyor.

Karşıyaka Spor Kulübü, nisan ayında aday bulunamadığı için ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulunu yarın gerçekleştirecek.

İzmir'in en köklü kulüplerinden biri olan Karşıyaka Spor Kulübü, yarın kulüp tarihinin en kritik olağanüstü seçimli genel kurulunu gerçekleştirecek. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde saat 18.00'de başlayacak genel kurulun tek gündem maddesi seçim olacak.

Geçtiğimiz hafta mali kongresini tamamlayan yeşil-kırmızılı kulüp, bu toplantıda da aday çıkmaması halinde yönetime kayyum atanması riskiyle karşı karşıya kalacak. Ayrıca aday çıksa da çıkmasa da yeniden kongre kararı alma imkanının kalmadığı ifade edildi.

Biriken kamu borçlarını ödeyemeyen ve kamu borcu yapılandırması da bozulan Karşıyaka'da, muhtemel bir kayyum sürecinin kulübün geleceği açısından tasfiyeye kadar uzanabilecek ciddi bir risk oluşturduğu belirtildi.

Başkan adayı kimin olacağı netleşmedi

Kongreye saatler kala Karşıyaka Spor Kulübü'nde henüz divan kuruluna yapılmış resmi bir adaylık başvurusu bulunmazken, son anda üç ayrı listenin oluşabileceği ihtimali bulunuyor. Taraftarlar ve eski yöneticilerden oluşan bir grup, eski başkan İlker Ergüllü'yü adaylık için ikna etmeye çalışsa da bu girişimlerden sonuç alınamadı. Aynı çevrelerin, alternatif olarak eski basketbol altyapı yöneticilerinden Yiğit Tusder'i başkan adayı olarak öne çıkarma seçeneğini değerlendirdiği ifade edildi.

Mevcut başkan Aygün Cicibaş ise sürdürülen sponsorluk görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkması halinde yeniden aday olmayı planlıyor. Cicibaş'ın adaylık kararı alması durumunda kongrenin tek listeyle gerçekleşme ihtimalinin güçleneceği belirtildi.

Öte yandan daha önce belediye başkanlığı ve milletvekilliği adaylıklarında bulunmasına rağmen seçilemeyen Cem Zeren'in de kulüp başkanlığı için adaylık hazırlığı yaptığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Ekonomi, Kayyum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın durumu yarın belli olacak - Son Dakika

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