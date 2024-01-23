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Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Hedefimiz Şampiyonluk - Son Dakika
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Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Hedefimiz Şampiyonluk

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Eynesil Belediyespor'u mağlup eden Karşıyaka'nın teknik direktörü Erkan Sözeri, takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Sözeri, rakiplerin hata yapmasını bekleyeceklerini ve büyük bir aile olduklarını vurguladı. Ayrıca, Türk futbolunun kanayan yarasının rakiplerin sakatlık bahanesiyle zaman geçirmesi olduğunu söyledi.

Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Hedefimiz Şampiyonluk
23.01.2024 - 13:20,
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde Eynesil Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Karşıyaka'da ilk maçından 3 puanla ayrılan teknik direktör Erkan Sözeri tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Üç puanı camiaya hediye eden tecrübeli teknik adam, "Bu galibiyetin devamını getirmek istiyoruz. Kalan 13 final maçını kazanmaya adayız. Hedef şampiyonluk. Rakiplerin hata yapmasını bekleyeceğiz. Biz büyük bir aile olduğumuzu bu maçta hep beraber gösterdik. Bu büyük aileye şampiyonluk yakışır. Biz de bunu başarmak için var gücümüzle sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Eynesil karşısında takımın enerjisinin ve oyuncuların forma aidiyetinin yüksek olduğunu belirten Sözeri, "Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar ve yaptılar. Tabii ikinci yarı maçları daha zordur. Düşme potasındaki rakibimiz puan için geldi. Biz 3-4 net pozisyona girdik, 3-4 topumuz direkten döndü. Skor farklı olabilirdi. En nihayetinde 3 puan önemli. Bazen sıkıntılı, bazen daha rahat maçlar olacak" dedi.

Rakiplerin sakatlık bahanesiyle zaman geçirmesinin Türk futbolunun kanayan yarası olduğunu söyleyen Sözeri, "Yerde yatan kalkmıyor. Bu anlayışla ne futbolcular ne teknik adamlar ne de Türk futbolu gelişir. İnsanlara futbol izletmemiz lazım. Burada hakemlere görev düşüyor. İnanmadıkları pozisyonu durdurmayacaklar" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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