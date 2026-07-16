Karşıyaka Transfer Hamleleri - Son Dakika
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Karşıyaka Transfer Hamleleri

16.07.2026 16:50
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Karşıyaka, iç ve dış transferde kadrosunu güçlendirirken genç oyunculara yöneliyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi iç transferde Ömer Faruk, Mücahit, Alpay ve Erhan'ı kadroda tutup; dış transferde Şanlıurfaspor'dan ayrılan eski kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan, Kastamonuspor'dan sol bek Gökdeniz Tandoğan ve Somaspor'dan sağ bek Mahmut Şat'la anlaşan Karşıyaka'da sıra kaleci ve orta saha takviyesine geldi. Takımdan ayrılan Tunay ve Tolga'nın yerine nokta kaleci ve orta saha alacak yeşil-kırmızılıların genç bir file bekçisiyle el sıkıştığı öğrenildi.

Kaf-Kaf bu iki takviyeyi de yaptıktan sonra alternatif gençlere yönelecek. Adem Yeşilyurt transferine karşılık Fenerbahçe'den kiralanacak 3 genç için de temaslar sürüyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün ısrarla istediği Fenerbahçeli oyuncuların 1'inci Lig ekipleriyle de temas kurdukları için kararsız kaldıkları öğrenildi. Karşıyaka, Alanyaspor'dan talip olduğu forvet Veysel Karani Ünal'la ücret pazarlıklarına devam ediyor. Oyuncunun talep ettiği yıllık ücretle Kaf-Kaf'ın önerdiği rakam arasında önemli fark olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Yaşam, Spor, Son Dakika

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