Karşıyaka'ya FIBA'dan Transfer Yasaklığı Şoku - Son Dakika
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Karşıyaka'ya FIBA'dan Transfer Yasaklığı Şoku

Karşıyaka\'ya FIBA\'dan Transfer Yasaklığı Şoku

Baskette kadrosunu güçlendirmek isteyen Karşıyaka, eski oyuncuları Mindaugas Kuzminskas'ın alacakları yüzünden gelen FIBA transfer yasağı ile sarsıldı. Yönetim, durumu açıklamak için basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

16.01.2025 13:34  Güncelleme: 13:35
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BASKETBOLDA 5 önemli oyuncusunun ayrılmasıyla dağılan kadrosunu takviye etmek için arayışta olan Karşıyaka, son dakika FIBA'dan gelen transfer yasağı şokuyla sarsıldı. Giden oyuncularının yerine 2 yabancı, 1 de yerli transfer etmeye çalışan Kaf-Kaf'ın eli FIBA'dan eski basketbolculardan Mindaugas Kuzminskas'ın alacağı nedeniyle gelen transfer yasağı yüzünden bağlandı. Açıklama yapan Karşıyaka yönetimi, önümüzdeki günlerde şubenin durumuyla ilgili basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu. Yeşil-kırmızılılar, "Yeniden yapılanma sürecinde transfer çalışmalarına hız verilmiş ve bir yerli ile iki ABD'li oyuncunun transferi imza aşamasına getirilmiş olmasına rağmen, FIBA'dan gelen son dakika transfer yasağı kararı nedeniyle bu planlar beklemeye alınmıştır" dedi.

Karşıyaka'nın açıklamasında, "Bu yasağın, 2022-2023 sezonunda forma giyen oyuncumuz Mindaugas Kuzminskas'ın ödenmeyen maaş ve menajerlik ücretlerinden kaynaklandığı tarafımıza iletilmiştir. Bununla birlikte, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarını kapsayan geçmiş dönem mali yükümlülükleriyle ilgili birçok dosya, FIBA nezdinde işlem görmeye devam etmektedir. Bu süreçle ilgili detaylar, önümüzdeki günlerde basketbol şube yetkililerimiz tarafından düzenlenecek bir basın toplantısıyla camiamızla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Taraftarlarımızdan, bu zorlu süreçte gösterecekleri anlayış ve destek için teşekkür ederiz. Karşıyakamızı hak ettiği güçlü yapıya kavuşturmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Basketbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya FIBA'dan Transfer Yasaklığı Şoku - Son Dakika

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