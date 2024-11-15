BASKETBOL Süper Ligi'nde 6 maçta 4 galibiyet alan Karşıyaka yarın Yalovaspor'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Yunan temsilcisi Kolossos'u evinde farklı yenerek Avrupa'da üst üste üçüncü galibiyetini alan Kaf-Kaf, ligde de Galatasaray ve Büyükçekmece galibiyetlerinin ardından 3'te 3 yapmaya çalışacak.
Geçen hafta yaşanan antrenman boykotu krizini aşan Karşıyaka'da McDermott da iyileşip parkelere dönmüştü. Yalovaspor ise ligde 5 yenilginin ardından ilk galibiyetini geçen hafta iç sahada Merkezefendi Belediyesi Basket önünde aldı.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka Yalovaspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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