Kartepe Belediyespor İzcileri Gayret Gemi Müzesi ve Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nı Ziyaret Etti

Spor

Kartepe Belediyespor izci adayları, Gayret Gemi Müzesi'ni ve Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret ederek keyifli zaman geçirdi.

Kartepe Belediyespor bünyesinde bulunan İzcilik Kulübü'ndeki 65 kişilik izci adayları, İzmit Sahilinde bulunan Gayret Gemi Müzesi, Hızır Reis Denizaltısı ve Pelikan Gemi Müzesi'ni gezdi. İzciler müze gezisinin ardından Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda vakit geçirdi. Ormanya'ya giden izcileri izci parolası ile Ormanya Doğal Yaşam Parkı Müdür Yardımcısı Önder Alioğlu karşıladı. Kendisinin de bir dönem izci olduğunu belirten Müdür Yardımcısı Alioğlu, izci parolasından dolayı teşekkür etti.

Kartepe Belediyespor İzcilik Kulübü'nden yapılan açıklamada, "İzcilik, doğa keşfi, hayatta kalma becerileri ve takım çalışması gibi becerileri geliştirmeye odaklanan bir aktivitedir. Kamp, ateş yakma, harita okuma gibi pratik becerilerin yanı sıra, doğa yürüyüşleri ile doğa sevgisini, çevre bilincini, doğaya saygıyı, doğa ile bütünleşmeyi, doğanın güzelliklerini fark etmeyi sağlar. İzciler, yavaş tempolu yürüyüşlerle doğanın ritmine ayak uydurarak deneyimler yaşarlar" denildi. - KOCAELİ