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Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın - Son Dakika

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın

03.12.2021 22:56

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçı ilk yarıda bitirmeleri gerekirken şanssız bir gol yediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçı ilk yarıda bitirmeleri gerekirken şanssız bir gol yediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "İlk bölüm bizim istediğimiz gibi oldu. Golü bulduğumuz, golden sonra da 3-4 pozisyonu gole çeviremediğimiz bir ilk yarı oldu. Rahat bir maç olacak gibi görünürken 60. dakikadan sonra skoru koruma psikolojisine bürünen, geri çekilen bir oyun oynadık. Rakip üstümüze geldi. Talihsiz bir gol yedik. Bu tür goller olabiliyor. Rahat bir şekilde bitirmemiz gereken müsabakayı beraberlikle noktaladık. 1-0 hiçbir zaman garanti bir skor değildir. Biz de bunun sıkıntısını yaşadık. Bu maçı böyle tamamlayıp önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rachid Ghezzal- Mehmet Topal değişikliğindeki planını anlatan Yalçın, "Ghezzal biraz yoruldu. Mehmet'i merkeze çekerek, Can'ı da sağa alarak o bölgeyi güçlü tutmaya çalıştık. Rakip o bölgeden geliyordu. Oyuna giren oyuncuların vereceği katkı bizim için çok önemli. Giren oyuncuların takıma katkı vermesi gerekiyor. Bu sene sonradan oyuna soktuğumuz oyuncuların maalesef bir katkısı yok. Takımın gücünü, direncini arttırmaları gerekirken arkadaşlarına yardımcı olamıyorlar. Bu da oyununun gidişatını etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Düzeltmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydeden Sergen Yalçın, "Sezon başında bu durumda olacağımızı söyleselerdi kimse inanmazdı. Ben Anadolu'da da çalıştım ama bu kadar uzun süreli bir düşüş hiç yaşamadım. İyi antrenman yapıyoruz, oyuncularımız maça iyi konsantre oluyorlar. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik ama ceza sahasında topu getirince içeri sokmak lazım. İnşallah düzeltmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Oyuncularımıza tekrar kazanma alışkanlığı kazandırmak için psikolojik ve oyunsal çalışmaları yapıyoruz. Umarım önümüzdeki hafta kazanmaya başlarız." diye konuştu.

Yalçın, siyah-beyazlı takımın golünü atan Can Bozdoğan'ın performansı ile ilgili olarak ise "Can çok iyi oynadı. 20 yaşında olmasına rağmen katkı yapıyor ve sorumluluk alıyor. Ayağı iyi, koşu mesafesi yüksek. Bugün de çok iyi oynadı. Kendisini tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın
Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın
Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın
Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın - Son Dakika Spor


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