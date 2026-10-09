Kasımpaşa, Galatasaray\'a 3-1 yenilerek bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu

Kasımpaşa, Galatasaray'a 3-1 yenilerek bu sezon ligde ilk kez mağlup olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilerek 2026-2027 sezonundaki ilk lig mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla Süper Lig'de yenilmeyen takım kalmazken lacivert-beyazlılar gelecek hafta sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.
Kasımpaşa, Galatasaray karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 3-1'lik skorla yenildi. Lacivert-beyazlılar böylece 2026-2027 sezonunda ligde ilk kez mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de yenilmeyen takım kalmadı. Paşa ligde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa gelecek hafta sahasında Samsunspor ile oynayacak.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?