Kasımpaşa, Galatasaray\'a 3-1 yenilerek bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu

Kasımpaşa, Galatasaray karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 3-1'lik skorla yenildi. Lacivert-beyazlılar böylece 2026-2027 sezonunda ligde ilk kez mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de yenilmeyen takım kalmadı. Paşa ligde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa gelecek hafta sahasında Samsunspor ile oynayacak.