Kasımpaşa, Raoul Petretta'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Kasımpaşa, Raoul Petretta'yı kadrosuna kattı

03.07.2022 15:05
Kasımpaşa, Raoul Petretta'yı kadrosuna kattı

Kasımpaşa, İsviçre temsilcisi Basel forması giyen sol bek Raoul Petretta'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kasımpaşa, İsviçre temsilcisi Basel forması giyen sol bek Raoul Petretta'yı transfer ettiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İsviçre temsilcisi Basel'in altyapısından yetişen 25 yaşındaki sol bek Raoul Petretta'yı renklerine bağladığını duyurdu. Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Raoul Petretta, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'mizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.

İsviçre Süper Ligi'nde mücadele eden Basel altyapısından yetişen Raoul Petretta, geçtiğimiz sezon Basel forması ile çıktığı 23 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. İtalyan sol bek, bu transfer ile Basel dışında ilk kez başka bir takımın formasını giyecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kasımpaşa, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Raoul Petretta'yı kadrosuna kattı - Son Dakika

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