Kasımpaşa Sahasında Gaziantep Fk ile 2-2 Berabere Kaldı

Spor

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Cihan Aydın yönetti.

Kasımpaşa'nın gollerini 7 ve 41. dakikalarda Nuno da Costa kaydetti. Gaziantep FK'nın golleri 9. dakikada David Okereke, 83. dakikada Halil Dervişoğlu'ndan geldi. Bu sonuçla Gaziantep FK 22 puana, Kasımpaşa 21 puana yükseldi.