Kasımpaşa Sahasında Gaziantep Fk ile 2-2 Berabere Kaldı

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Cihan Aydın yönetti.
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