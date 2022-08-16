Sezona 2 mağlubiyet ile başlayan Kasımpaşa'da teknik direktör ayrılığı yaşandı. İstanbul ekibi, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar ile Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu'nun görevine son verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Kasımpaşa, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi - Son Dakika

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