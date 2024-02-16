Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Fatih Karagümrük topla oynamayı seven bir takım - Son Dakika
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Fatih Karagümrük topla oynamayı seven bir takım

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Fatih Karagümrük topla oynamayı seven bir takım

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, VavaCars Fatih Karagümrük ile berabere kaldıkları maçın ardından rakiplerinin topla oynamayı seven bir takım olduğunu belirtti. Uğurlu, takımının son maçlarda iyi performans sergilediğini ve üst sıraları zorladıklarını söyledi. Ayrıca, bütçelerinin kısıtlı olmasına rağmen başarılı işler ortaya koyduklarını ve daha iyi bir oyun kalitesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

16.02.2024 23:44
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, rakiplerinin topla oynamayı seven bir takım olduğunu söyledi.

Sami Uğurlu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uğurlu, VavaCars Fatih Karagümrük'ün güçlü bir takım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Rakibimiz, çok iyi oyuncuları kadrosuna kattı. Biz de son 5 maçın 4'ünü kazandık. Bir oyun planımız ve kurgumuz var. Buna olabildiğince uymaya çalışıyoruz ancak rakip kalitesi de bu oyunumuzda önemli rol oynuyor. Karagümrük, topla oynamayı seven bir takım. Biz de tam tersi geçiş oyunu oynuyoruz. Bu yüzden topun Fatih Karagümrük'te kalacağını tahmin ettik. 70-75. dakikalar arasında kendi yarı sahamızda oyunu kabullendik çünkü Fatih Karagümrük bu dönemde iyi oynadı."

"Ligde iyi oynadığımız maç sayısı fazla"

Üst tarafları kovaladıklarını aktaran Uğurlu, "Son 3 maçta 10 puan aldık ama gerçekçi olmamız gerekiyor. İstanbulspor ile beraber ligin en az bütçesine sahip takımız. Buna da sonuna kadar uyuyoruz. Bu bütçelerle yaptığımız işlerin büyüklüğünü görebiliriz. Dışardan yaptığın işlerin kolay olduğunu gösterirsen, başkaları da yaptıklarının kolay olduğunu düşünür. Yaptığımız şeyler kolay değil. Buna rağmen üçüncü ile aramızda 1 puan var. Bulunduğumuz konum oldukça iyi. Oyun kalitesini biraz daha artırmalıyız. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Ligde iyi oynadığımız maç sayısı fazla fakat böyle problem yaşayacağımız maçlar da olacaktır." ifadelerini kullandı.

"İstediğimiz ama bütçemizin yetmediği birçok oyuncu var"

Bu sezon ligde puanların birbirine çok yakın olduğunu dile getiren Uğurlu, "Düşen takımlar, çok zor günler geçirecektir çünkü hepsi çok para harcadı. İstediğimiz ama bütçemizin yetmediği birçok oyuncu var. Bunların ikisi Fatih Karagümrük'te. Ona rağmen ciddi mücadele etmek ve ciddi işler ortaya koymak çok iyi bir beceri. Umarım skor ve oyun kalitesi anlamında kendimizi geliştiririz ve yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Fatih Karagümrük topla oynamayı seven bir takım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Fatih Karagümrük topla oynamayı seven bir takım - Son Dakika
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