Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Fatih Karagümrük topla oynamayı seven bir takım

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, rakiplerinin topla oynamayı seven bir takım olduğunu söyledi.
Sami Uğurlu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Uğurlu, VavaCars Fatih Karagümrük'ün güçlü bir takım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Rakibimiz, çok iyi oyuncuları kadrosuna kattı. Biz de son 5 maçın 4'ünü kazandık. Bir oyun planımız ve kurgumuz var. Buna olabildiğince uymaya çalışıyoruz ancak rakip kalitesi de bu oyunumuzda önemli rol oynuyor. Karagümrük, topla oynamayı seven bir takım. Biz de tam tersi geçiş oyunu oynuyoruz. Bu yüzden topun Fatih Karagümrük'te kalacağını tahmin ettik. 70-75. dakikalar arasında kendi yarı sahamızda oyunu kabullendik çünkü Fatih Karagümrük bu dönemde iyi oynadı."
"Ligde iyi oynadığımız maç sayısı fazla"
Üst tarafları kovaladıklarını aktaran Uğurlu, "Son 3 maçta 10 puan aldık ama gerçekçi olmamız gerekiyor. İstanbulspor ile beraber ligin en az bütçesine sahip takımız. Buna da sonuna kadar uyuyoruz. Bu bütçelerle yaptığımız işlerin büyüklüğünü görebiliriz. Dışardan yaptığın işlerin kolay olduğunu gösterirsen, başkaları da yaptıklarının kolay olduğunu düşünür. Yaptığımız şeyler kolay değil. Buna rağmen üçüncü ile aramızda 1 puan var. Bulunduğumuz konum oldukça iyi. Oyun kalitesini biraz daha artırmalıyız. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Ligde iyi oynadığımız maç sayısı fazla fakat böyle problem yaşayacağımız maçlar da olacaktır." ifadelerini kullandı.
"İstediğimiz ama bütçemizin yetmediği birçok oyuncu var"
Bu sezon ligde puanların birbirine çok yakın olduğunu dile getiren Uğurlu, "Düşen takımlar, çok zor günler geçirecektir çünkü hepsi çok para harcadı. İstediğimiz ama bütçemizin yetmediği birçok oyuncu var. Bunların ikisi Fatih Karagümrük'te. Ona rağmen ciddi mücadele etmek ve ciddi işler ortaya koymak çok iyi bir beceri. Umarım skor ve oyun kalitesi anlamında kendimizi geliştiririz ve yolumuza devam ederiz." diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Fatih Karagümrük topla oynamayı seven bir takım - Son Dakika
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden ocağı toprak kaymasıyla ilgili soruşturma devam ederken, aralarında Kanadalı yöneticinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Danıştay'ın, FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyla ilgili göreve iade kararı vermesi sonrası Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 387 isim hakkında inceleme başlattı.
New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada eski ABD Başkanı Donald Trump'a 354,9 milyon dolar para cezası kesildi. Trump, mahkeme kararına itiraz etme hakkını kullanabileceği belirtildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, ustalık dönemi olarak nitelendirdiği 3'üncü döneminde kente kazandırmayı planladığı projeleri, 2024-2029 Vizyon Toplantısı'nda açıkladı. Şahin, Gaziantep Büyükşehir eliyle inşa edilecek en büyük içme suyu barajı Düzbağ'ın yapımının tamamlanmasıyla Gazi şehirlilerin, büyükşehirler arasında en ucuz suya erişeceğini belirtti.
Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en sert muhalefet eden ve tutuklu bulunduğu cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Almanya'da 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Yulia Navalni, ölüm haberinin doğrulanması halinde Putin ve yakın çevresinin bunun sonucuna katlanacağını söyledi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu, 1 simit ve 1 meyve suyuna 500 lira ödedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ''Bunun adı soygun'', ''Bu dolandırıcılık'' gibi yorumlar yaptı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafını paylaştı. Gezeravcı, ''Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı'' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin sır ölümüyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.
Sizin düşünceleriniz neler ?