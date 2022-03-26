Kastamonu 1. Amatör Lig'de Tosyaspor Ormanspor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu 1. Amatör Lig'de Tosyaspor Ormanspor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu

26.03.2022 23:17
Kastamonu 1. Amatör Lig'de Tosyaspor Ormanspor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu

Kastamonu 1.Amatör Lig'de karşılaştığı Kastamonu Ormanspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Tosyaspor şampiyon oldu.

Kastamonu 1.Amatör Lig'de karşılaştığı Kastamonu Ormanspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Tosyaspor şampiyon oldu.

Kastamonu 1.Amatör Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Kastamonu Ormanspor ile Tosyaspor PlayOff final maçında karşı karşıya geldi. Kastamonu Gazi Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Tosyaspor 104. dakikada Sinan Kaymak'ın gölü ile 1-0 maçtan galip ayrılarak şampiyon oldu. - KASTAMONU

Kastamonu 1. Amatör Lig'de Tosyaspor Ormanspor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu
Kastamonu 1. Amatör Lig'de Tosyaspor Ormanspor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu
Kastamonu 1. Amatör Lig'de Tosyaspor Ormanspor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu
Kastamonu 1. Amatör Lig'de Tosyaspor Ormanspor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu

YORUMLAR
500
Yıllar sonra gelen itiraf! Abdurrahim Albayrak'tan Gomis hakkında dikkat çeken açıklama: Yıllardır söylemek istemiyordum Yıllar sonra gelen itiraf! Abdurrahim Albayrak'tan Gomis hakkında dikkat çeken açıklama: Yıllardır söylemek istemiyordum Şampiyon Kuyucakspor'a kupasını Başkan Ertürk verdi Şampiyon Kuyucakspor'a kupasını Başkan Ertürk verdi

Amatör Lig, Kastamonu, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kastamonu 1. Amatör Lig'de Tosyaspor Ormanspor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu - Son Dakika


Son Dakika
23:06 İki otomobil çarpıştı:1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
23:00 Galatasaray genel kurulunda gergin anlar! Osman Tanburacı oy birliğiyle salondan atıldı
19:04 Tamer Karadağlı'dan ayrılık iddialarına yanıt: Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum
22:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ramazan'da ucuz fiyatla et vereceğiz
22:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan "her akşam yer yatarım" diyerek tavsiyede bulundu: Şifa niyetine
21:39 Karşılaşmaya Arda Güler damga vurdu! Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, Galler'i 5-2 mağlup etti
21:36 İstanbul Boğazı'nda ikinci mayının tespit edildiği iddiası yalanlandı
21:19 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 849 yeni vaka tespit edildi
21:18 Tahkim Kurulu hakemleri haklı buldu! Görevlerine geri döndüler
21:16 Kamyonetin üzerine düşen kaya 4 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Acı gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 23:23:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu 1. Amatör Lig'de Tosyaspor Ormanspor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement