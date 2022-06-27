Kastamonu Belediyespor, ikinci kez EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak - Son Dakika
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Kastamonu Belediyespor, ikinci kez EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak

27.06.2022 15:46
Kastamonu Belediyespor, ikinci kez EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak

Kastamonu Belediyespor, ikinci kez Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Kastamonu Belediyespor, ikinci kez Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ilk takım konumunda bulunan Kastamonu Belediyespor'un, 2022-2023 sezonunda da bu organizasyonda yer alacağı belirtildi.

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 16 takım, 2 grupta mücadele edecek. Kura çekimi, 1 Temmuz'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, geçen sezon EHF Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nu puansız tamamlamıştı.

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ALG Spor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu ALG Spor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu 1955 Batman Belediyespor Minik Hentbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu 1955 Batman Belediyespor Minik Hentbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, ikinci kez EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak - Son Dakika

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