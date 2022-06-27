Kastamonu Belediyespor, ikinci kez EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 16 takım, 2 grupta mücadele edecek. Kura çekimi, 1 Temmuz 'da Avusturya 'nın başkenti Viyana 'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ilk takım konumunda bulunan Kastamonu Belediyespor'un, 2022-2023 sezonunda da bu organizasyonda yer alacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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