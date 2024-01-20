Kastamonu Belediyespor, Aksaray Belediyespor\'u 38-25 mağlup etti

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. hafta açılış mücadelesinde Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 38-25 mağlup etti.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 19-11 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Kastamonu Belediyespor???????, karşılaşmayı 38-25 kazandı.
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