Kastamonu Belediyespor, Brezilyalı hentbolcu Samara Vieira'yı transfer etti - Son Dakika
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Kastamonu Belediyespor, Brezilyalı hentbolcu Samara Vieira'yı transfer etti

26.03.2022 12:12
Kastamonu Belediyespor, Brezilyalı hentbolcu Samara Vieira'yı transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Brezilyalı Samara da Silva Vieira'yı renklerine bağladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Brezilyalı Samara da Silva Vieira'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Samara Vieira ile gelecek sezon için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Romanya temsilcisi CSM Bükreş'te forma giyen ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Samara da Silva Vieira, gelecek sezon başarımız için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.

Brezilyalı oyuncunun kariyeri hakkında da bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Samara Vieira, 2008 yılında Gençler Dünya Şampiyonası'nın en iyisi ödülünü aldı. 2015'te Brezilya Kupası'nda en iyi takıma seçilen Samara Vieira, Romanya liginde 2019 yılının en iyi defans yapan oyuncusu oldu. Brezilya Kupası'nda 2015'te bronz, 2016'da gümüş madalya alan Samara Vieira, Brezilya Ulusal Ligi'nde 2016'da bronz madalya kazandı. Samara Vieira, 2019 yılında Romanya liginde şampiyonluk sevinci yaşadı."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, Brezilyalı hentbolcu Samara Vieira'yı transfer etti - Son Dakika


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