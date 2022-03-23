Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı Simone Böhme'yi transfer etti - Son Dakika
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Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı Simone Böhme'yi transfer etti

23.03.2022 12:24
Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı Simone Böhme'yi transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı Simone Böhme'yi renklerine bağladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı Simone Böhme'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Böhme transferinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Böhme'nin sağ kanat mevkisinde oynadığına işaret edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Danimarka'nın en önemli oyuncuları arasında yer alan, kariyerinde hem kulüp takımlarında hem de milli takımlarda birçok başarısı bulunan Böhme, formamız altında başarılarına yenilerini eklemek için mücadele edecek."

Simone Böhme ise transferden dolayı mutlu ve heyecanlı olunduğunu belirterek, "Yeni takım arkadaşlarımla tanışmak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve Türkiye'de yeni maceralar için sabırsızlanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve takım için çok savaşacağım." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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